© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si terrà domani alle ore 16.00 a Napoli in via Cervantes una conferenza stampa durante la quale Marcello Taglialatela presenterà ai giornalisti il sesto esposto sugli ospedali Covid depositato presso la Procura della Repubblica di Napoli". L'annuncio in una nota: "L'esposto verte sulla illegittimità dei pagamenti sinora effettuati alla ditta che ha costruito la struttura ospedaliera". (Ren)