Piemonte. Consiglio regionale, pausa estiva di 3 settimane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La consueta pausa estiva del Consiglio regionale del Piemonte viene limitata a tre settimane, come stabilito dalla Conferenza dei capigruppo, che ha programmato la sua prossima riunione mercoledì 2 settembre. È stata, infatti, espressa la volontà di convocare le prime sedute di Commissione già entro la prima settimana di settembre. Così, dopo lo svolgimento della seduta congiunta odierna delle Commissioni terza e sesta, inizia la sospensione dell’attività istituzionale dell’Assemblea legislativa. Per garantire i vari servizi, gli uffici restano aperti per proseguire con l’ordinaria attività amministrativa. (Rpi)