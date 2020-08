Molise: Greco (M5s), anche durante la chiusura consiglieri regionali hanno percepito il "rimborso spese mandato" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere molisano aggiunge: "È così che anche in pieno lockdown, quando tantissimi italiani e molisani faticavano a provvedere al sostentamento delle proprie famiglie, i consiglieri molisani hanno continuato a percepire i 4.500 euro di 'rimborso spese mandato'. Cifra che, lo spiego ai non addetti ai lavori, serve a coprire le spese effettuate per l'esercizio dell'attività politica, senza vincoli, senza rendicontazione e, per giunta, esentasse. Qualcuno ci può spiegare quale 'attività politica' abbia dovuto sostenere con questo sostanzioso importo, quando eravamo tutti costretti in casa dalla pandemia? Non è per piaggeria, ma ieri - sottolinea Greco - in Consiglio ho ricordato a centrodestra e centrosinistra che io e miei colleghi del M5s abbiamo utilizzato parte di quei soldi per sopperire alle gravi carenze della sanità molisana: abbiamo acquistato ventilatori polmonari per gli ospedali, comprato e distribuito mascherine, anche agli operatori sanitari che ne erano sprovvisti. Erano stati proprio i sanitari a segnalarci queste assurde carenze e non ci abbiamo pensato due volte. Così come non tentenneremo qualora servissero altri contributi. Perché riteniamo che quel denaro debba essere utilizzato a vantaggio dei legittimi proprietari: i cittadini molisani. Ciononostante, come è nella nostra natura da sempre, siamo riusciti a restituire quanto non speso per finalità sociali". (segue) (Gru)