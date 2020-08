Piemonte: Cirio, firmata la legge sui canoni idrici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ha firmato oggi pomeriggio la legge sulla specificità montana del Vco e sugli interventi a favore dei territori montani e delle altre province, approvata la scorsa settimana dal Consiglio regionale. Il governatore sottolinea che "era stato promesso di dare più attenzione ai territori marginali, alle nostre montagne e alle province e questa legge ne è la dimostrazione". La legge prevede l' utilizzo dei canoni idrici nei territori di produzione e, in particolare, che il 60% di quelli per le grandi derivazioni del Verbano Cusio Ossola rimangano al Vco, circa 8 milioni l’anno . Il ritorno dei canoni idrici sarà invece del 50% per le altre due principali province piemontesi produttrici di energia idroelettrica, 4 milioni di euro per Cuneo e 6 milioni di euro per la Città metropolitana di Torino. Alle altre province , come forma di riequilibrio, andranno circa 500 mila euro a testa l’anno. Le risorse saranno destinate soprattutto alla viabilità montana e provinciale. (Rpi)