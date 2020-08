Musica: il programma del Ravello festival per il fine settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da venerdì 7 a domenica 9 agosto sul palco del Belvedere di Villa Rufolo tre concerti che vedranno protagonisti la voce di Stefanie Irányi, l'Orchestra del Teatro di San Carlo di Napoli diretta da Juraj Valčuha e tre grandi pianisti: Asher Fisch, Massimo Spada e la stella Beatrice Rana". Lo ha annunciato l'ente che organizza la kermesse in una nota: "Domani alle ore 20.30 a salire sul palco sarà uno degli interpreti wagneriano fra i più raffinati dei nostri tempi, Asher Fisch, direttore d'orchestra israeliano, classe 1959, che torna nella Città della Musica stavolta come pianista accompagnato dal mezzosoprano tedesco. Stefanie Irányi. L'ultima apparizione al Ravello Festival di Fisch è datata 2008 alla guida proprio dell'orchestra del Massimo napoletano. Il concerto non poteva non essere un omaggio particolare a Wagner, nume tutelare del Festival. Un omaggio intimo senza i grandi organici che le partiture imporrebbero: in programma infatti alcune delle più famose trascrizioni per pianoforte di Listz di pagine del Tannhäuser e dell'Olandese volante assieme a pagine del Wesendonck-Lieder e dello stesso Listz". (segue) (Ren)