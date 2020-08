Musica: il programma del Ravello festival per il fine settimana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E ancora: "Sabato alle ore 20.30 sarà Juraj Valčuha a salire sul podio della Città della Musica alla guida dell'Orchestra del Teatro di San Carlo di Napoli per un concerto tutto beethoviano (Concerto n. 3 per pianoforte e orchestra in do minore, op. 37 e la Sinfonia n. 4 in si bemolle maggiore, op. 60) con al centro il pianoforte di Beatrice Rana". Beatrice Rana, hanno fatto sapere gli organizzatori: "si è già imposta nel panorama musicale internazionale ottenendo l'apprezzamento e l'interesse del pubblico, della critica e soprattutto degli addetti ai lavori. Si esibisce nelle sale da concerto e per i festival più prestigiosi, riscuotendo un crescente successo, vincitrice di concorsi internazionali, conosciuta ormai in tutto il mondo e insignita anche del titolo di Cavaliere del Lavoro dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella". La 27enne salentina, sarà anche protagonista, assieme a Massimo Spada del recital di domenica (ore 20.30) nel quale darà sfogo a tutto il suo estro eseguendo i quattro Scherzi per pianoforte di Chopin e La Sagra della Primavera di Stravinskij nella versione per pianoforte a 4 mani. (Ren)