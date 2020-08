Imprese: da Cdp e Banca Alpi Marittime 10 milioni di euro al Gruppo Bottero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cassa depositi e prestiti e Banca Alpi Marittime (Gruppo Iccrea) hanno supportato, attraverso due finanziamenti paralleli di importo complessivo pari a 10 milioni di euro, i piani di sviluppo del Gruppo Bottero, azienda leader nella progettazione e realizzazione di macchinari per la lavorazione del vetro piano e cavo oltre ad essere specializzato nella realizzazione di intere linee di produzione per laminato e lastre float. Stando al relativo comunicato stampa, le risorse avranno l’obiettivo di sostenere i nuovi investimenti del Gruppo in innovazione, ricerca e sviluppo che consentiranno il rafforzamento della competitività e della leadership sia in Italia che nei mercati esteri. “Siamo fieri di sostenere il Piano industriale di Bottero, consentendo al Gruppo di continuare a investire in innovazione, migliorando l’efficienza dei propri impianti anche in questo difficile periodo connesso all’emergenza Covid-19”, ha commentato Nunzio Tartaglia, responsabile della divisione Cdp Imprese, aggiungendo che l’operazione conferma la volontà di Cdp di sostenere le migliori mid cap italiane. (segue) (Com)