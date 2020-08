Coronavirus: verbale Cts 7 marzo, proposta revisione distinzione tra “zone rosse” e “zone gialle”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comitato tecnico scientifico ha proposto il 7 marzo scorso di “rivedere la distinzione tra le cosiddette zone rosse (gli undici comuni isolati con il Dpcm del primo marzo) e zone gialle” (Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, nonché le province di Pesaro, Urbino e Savona). Lo si apprende dal verbale relativo alla riunione del Comitato lo scorso 7 marzo pubblicato oggi sul sito della Fondazione Einaudi. In tal sede gli esperti hanno raccomandato di “definire due livelli di misure di contenimento da applicarsi l’uno nei territori in cui si è osservata la maggiore diffusione del virus, e l’altro sull’intero territorio nazionale”. Il Comitato, si legge nel verbale, ha pertanto individuato le zone “cui applicare misure di contenimento della diffusione del virus più rigorose rispetto a quelle da applicarsi nell’intero territorio nazionale nelle seguenti: Regione Lombardia e province di Parma, Piacenza, Rimini, Reggio Emilia e Modena; Pesaro Urbino; Venezia, Padova e Treviso, Alessandria e Asti”. Per quanto riguarda invece le misure da adottare sull’intero territorio nazionale, il Comitato ha confermato l’utilità di “tutte le misure di carattere nazionale già individuate dal Dpcm del 4 marzo 2020”, individuandone poi di nuove. Tra queste “l’apertura al pubblico dei musei ed altri istituti e luoghi della cultura, a condizione che assicurino modalità di fruizione contingentata o tale da evitare assembramenti; lo svolgimento di attività di ristorazione e bar con obbligo di far rispettare la distanza interpersonale; la sospensione delle attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse, sale bingo e discoteche; il divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione per i soggetti sottoposti a quarantena; limitazione della mobilità ai casi strettamente necessari; la sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado; la sospensione dell’attività dei tribunali; l’apertura dei luoghi di culto condizionata all’adozione di misure di sicurezza tali da garantire il distanziamento”. (Rin)