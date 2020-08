Sanità: Eni con l’Italia, nuovo pronto soccorso infettivologico a ospedale Sacco di Milano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per rispondere tempestivamente all’emergenza Covid-19 Eni ha messo in atto numerose iniziative a sostegno delle strutture sanitarie locali dei territori in cui opera, con l’obiettivo di creare opere infrastrutturali “a carattere permanente” atte a rafforzare in maniera stabile e duratura la capacità di risposta dei sistemi sanitari regionali e di quello nazionale, sia in una situazione emergenziale, che in regime ordinario e pertanto finalizzati non solo a rispondere all’emergenza sanitaria ma ad essere valorizzati anche una volta superato il periodo di crisi. Stando al relativo comunicato stampa, a tale scopo l’azienda ha messo a disposizione il proprio know how, la rete di approvvigionamenti e la logistica per il reperimento di equipaggiamenti sanitari e dispositivi di protezione scarsamente rintracciabili come ventilatori polmonari, misuratori di saturazione sanguigna portatili, pompe siringa, monitor multiparametrici e letti per terapia intensiva, nonché ingenti quantità di mascherine chirurgiche e superiori. Nell’ambito di queste iniziative, prosegue la nota, Eni ha scelto di finanziare il nuovo pronto soccorso infettivologico dell’ospedale Luigi Sacco di Milano, che sarà realizzato secondo i più moderni criteri di edilizia sanitaria. (segue) (Com)