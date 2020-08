Napoli: due sindaci e sette consiglieri comunali passano con Fratelli d'Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina, nella sede di Fratelli d'Italia in via Calata San Marco a Napoli, è stata ufficializzata, alla presenza del deputato Francesco Lollobrigida, capogruppo alla camera m commissario del partito a Napoli e la dirigente Marta Schifone, l'adesione a Fratelli d'Italia del presidente di Fare Sud Cristiano Ciccarese e di due sindaci Aniello Donnarumma di Palma Campania e Antonio Amente di Melito. L'annuncio in una nota che ha elencato i nomi dei nuovi aderenti al partito di Giorgia Meloni: hanno aderito a Fdi, oltre ad Amente e Donnarumma anche Cristiano Ciccarese presidente Fare Sud, Pasquale Petrillo (vicesindaco Pollena) e Francesca de Siena (presidente del consiglio comunale). Inoltre sono passati con Fd'I i consiglieri comunali di Torre del Greco e Melito: Riccio, Di Sarno, Antonio Spirito, Sanarico, Palumbo e Ortone.(Ren)