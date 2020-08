Molise: Greco (M5s), anche durante la chiusura consiglieri regionali hanno percepito il "rimborso spese mandato"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere regionale del Molise Andrea Greco, del Movimento cinque stelle, afferma che "nei giorni scorsi, le cronache nazionali hanno mostrato con quanta indifferenza una certa politica (quella con la p minuscola) ha continuato a percepire rimborsi ingiustificati, anche in piena pandemia. In Molise è avvenuto lo stesso, ma nessuno ne parla. Il 'Corriere della Sera', tra gli altri - continua l'esponente politico in una nota -, fa l'elenco delle Regioni poco virtuose, che hanno continuato a corrispondere ai consiglieri regionali rimborsi per gli spostamenti, gettoni di presenza e tutta una serie di privilegi, che i cittadini in difficoltà possono solo sognare: Toscana, Valle d'Aosta, Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Calabria hanno sperperato centinaia di migliaia di euro al mese per rimborsare i propri consiglieri di spese non sostenute. Mentre in Puglia ne hanno approfittato per rilanciare l'idea di reintrodurre l'assegno di fine mandato ai 'poveri' consiglieri. In tutte queste Regioni, lo voglio rimarcare", segnala sempre Greco, "questi veri e propri sperperi sono stati denunciati in primis dal Movimento cinque stelle, poi in alcuni casi (Friuli e Toscana al momento) è intervenuta la magistratura, che sta indagando. In calcio d'angolo, il Consiglio regionale della Toscana ha deciso di sedare la polemica devolvendo i rimborsi percepiti per l'esercizio del mandato nei mesi di marzo e aprile. E da noi? Anche in Molise, io e i miei colleghi del M5s in Consiglio regionale abbiamo proposto di tagliare il superfluo dai ricchi emolumenti percepiti dai membri dell'assise, almeno fino al termine dell'emergenza sanitaria. Ma per il governatore Salvatore Toma e i suoi si trattava di un provvedimento 'propagandistico' e ce l'hanno bocciato con incredibile sufficienza". (segue) (Gru)