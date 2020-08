Campania: Falasca (Più Europa), ecco la bozza della lista alle Regionali con De Luca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una lista europeista, liberale,ambientalista e riformatrice che avrà il compito di portare un messaggio di innovazione, libertà e trasparenza laddove più serve, nella più grande regione del Sud". Lo ha detto il vicesegretario nazionale Piercamillo Falasca: "Più Campania in Europa è una delle liste che comporranno la coalizione a sostegno del presidente Vincenzo De Luca. Il governatore campano ha saputo affrontare con forza e determinazione l'emergenza coronavirus e ha individuato con tempestività misure socio economiche, vedasi il Piano di circa un miliardo di euro, per contrastare la crisi economica". A comporre la lista a Napoli saranno tra gli altri l'avvocato penalista Carolina Persico, il tributarista e docente universitario Eduardo Piccirilli, il consigliere comunale di Napoli Fulvio Frezza, l'imprenditore palmese Enzo Peluso, la consulente Angela Giugliano di San Gennaro Vesuviano; Francesco Somma, giovane medico di Pimonte; l'avvocato Massimo Coppin, coordinatore del gruppo Più Europa Napoli, Michele Langella, consigliere comunale di Torre del Greco. A Salerno, l'avvocato matrimonialista Stefania De Martino, l'insegnante Francesco Iandiorio (già candidato alla Camera nel 2018) e l'imprenditrice Alessandra Vicinanza. Ad Avellino, il consigliere comunale di Aiello del Sabato Manlio Lomazzo e l'avvocato Angelo Di Pietro. A Caserta, il medico Silvio Aiello, tra i leader nazionali della protesta per i pochi fondi per le specializzazioni mediche, e i rappresentanti del Pli Pasquale Capaldo e Angela Palma Esposito. (Ren)