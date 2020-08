Campania: Zinzi (Lega), Regione ha speso poco e male per Terra dei Fuochi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Zinzi ha inoltre sottolineato: "La Regione, per questa questioni, ha speso poco e male non sostenendo in maniera adeguata il lavoro della Commissione". E quindi ha aggiunto: "Nonostante tutto come commissione siamo riusciti a raccogliere risultati significativi, indirizzando alcune attività della Giunta, ad esempio il rafforzamento dell'attività di monitoraggio e controllo degli scarichi abusivi nei corsi d'acqua rappresenta una vittoria enorme, dal momento che arriva da una mia proposta". Infine ha concluso: "Abbiamo gettato le basi per un lavoro futuro di attacco ai crimini ambientali che siamo pronti a portare avanti con determinazione nell'interesse di questa provincia". (Ren)