Napoli: Dema, vergognose le parole del senatore M5s Presutto contro de Magistris (2)

- Dema ha aggiunto: "Vergognoso che un senatore della Repubblica, di un movimento politico che ha fatto dell'onestà e la morale la propria bandiera, minacci il ricorso al suo ruolo istituzionale all'interno di Cassa Depositi e Prestiti per interferire sulle scelte e sui progetti per la città, pur di danneggiare il Sindaco, ma di fatto lavorando contro la città e i suoi cittadini. E non è la prima volta. Non possiamo dimenticare, infatti, con quali parole il Senatore Presutto, spinto da risentimento politico verso il Sindaco, si esprimeva in un'intervista a inizio anno, su una possibile norma in difesa dei Comuni e, quindi, anche di Napoli: 'Credo ci siano i margini per lavorare a una legge speciale per Napoli, ma non con de Magistris. Bisogna trovare una soluzione per salvare il Comune, ma non aiutare chi l'ha portato in questa situazione'. Parole vergognose da chi ha preso voti al Sud per rappresentare nel Paese un Sud diverso: nelle parole del Senatore prevale un ragionamento politico tutto legato al suo movimento e non l'amore per la città di Napoli". (segue) (Ren)