Fase 3: inaugurato sportello gratuito commercialisti a San Giorgio a Cremano (Na)

- "Con la nostra presenza sul territorio aiutare tante famiglie, pensionati e tutti coloro che vivono momenti di particolare difficoltà, ad accedere alle misure previste a loro sostegno dai tanti decreti sull'emergenza Covid. Offriremo gratuitamente la nostra consulenza in tema di tutela consumeristica, di applicazione delle misure fiscali e di quelle di sostegno alle famiglia come il bonus bebè, bonus vacanze, sisma bonus, nonché la divulgazione della mediazione nelle piccole controversie. Un modo concreto per essere vicini ai cittadini in questo difficile momento". Lo ha detto Vincenzo Moretta, presidente dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Napoli, che ha siglato a piazza dei Martiri il protocollo d'intesa con il Comune di San Giorgio a Cremano per l'istituzione di uno sportello di consulenza gratuita rivolto ai cittadini. (segue) (Ren)