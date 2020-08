Campania: Nappi (Lega), indecenti assunzioni Asl Napoli 1 in campagna elettorale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'Asl Napoli 1 si appresta a fare 160 assunzioni a chiamata diretta in piena campagna elettorale. La decisione del direttore Verdoliva, fidato collaboratore del presidente De Luca da cui prende ordini, è indecente. Cade in un periodo sospetto e non è stata condivisa con i sindacati che pure rivendicano un piano di riorganizzazione. La delibera venga ritirata immediatamente". Lo ha dichiarato in una nota Severino Nappi, Lega Campania.(Ren)