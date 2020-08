Sanità: Eni con l’Italia, nuovo pronto soccorso infettivologico a ospedale Sacco di Milano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’intervento, che prevede un impegno complessivo di 4,9 milioni di euro, consiste nell’ampliamento della struttura esistente e nell’allestimento del nuovo percorso, attraverso la realizzazione di nuovi spazi per pre-triage, triage, bonifica, visita ed osservazione breve, e la ristrutturazione di alcune aree dell’ospedale, per complessivi 1.800 metri quadri, dotando il reparto di posti letto di osservazione e di isolamento e sale visita ad alto bio-contenimento. L’intervento, si legge nel documento, prevede la rimodulazione degli spazi interni, realizzando una diversa distribuzione, con nuovi accessi e destinazioni d’uso. Il nuovo pronto soccorso infettivologico consentirà all’ospedale di consolidare ulteriormente la capacità di gestione delle malattie infettive, continuando a rispondere al meglio, oggi e negli anni a venire, a tutte le emergenze sanitarie. (Com)