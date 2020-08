Imprese: Cdp e provincia di Sassari, protocollo intesa per edilizia scolastica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cassa depositi e prestiti e la provincia di Sassari hanno siglato un protocollo d’intesa finalizzato a rafforzare la collaborazione nell'attuazione degli interventi previsti dal Piano straordinario di edilizia scolastica. Stando al relativo comunicato stampa, in questo ambito Cdp fornirà alla provincia di Sassari attività di consulenza per sostenere dal punto di vista tecnico-amministrativo lo sviluppo di interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli immobili di proprietà pubblica. In linea con il suo Piano industriale 2019-21, prosegue la nota, Cdp affiancherà la provincia di Sassari nelle varie fasi di sviluppo degli interventi programmati nell’ambito del Piano straordinario di edilizia scolastica finanziato dalla Regione Sardegna: nello specifico, Cdp seguirà l’iter progettuale, procedurale e amministrativo dell’intervento di riqualificazione del polo scolastico G. Marconi nel comune di Sassari, per un importo stimato di circa 11,2 milioni. (segue) (Com)