Piemonte: maltempo ad Alessandria e Asti, Regione chiede stato di emergenza (2)

- Sono stati allagati e in parte scoperchiati l'ospedale civile di Santissimi Antonio e Biagio e l'ospedale infantile Cesare Arrigo. I danni alle opere pubbliche riguardano anche lo scoperchiamento totale o parziale di scuole di ogni grado, sepolcreti con amianto, l'abbattimento di semafori, segnaletica verticale e pali di illuminazione pubblica. Il maltempo ha interessato analogamente anche il territorio di Novi Ligure, Tortona, Valenza e Casale. Si segnalano danni analoghi anche in provincia di Asti con scoperchiamenti di coperture di edifici pubblici e privati, crollo di piante divelte dalle raffiche di vento di oltre 100 km/h e allagamenti localizzati. Gli uffici della Regione stanno effettuando i sopralluoghi per l’accertamento dei danni. (Rpi)