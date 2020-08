Abruzzo: esame progetto di legge urbanistica rinviato a ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei giorni scorsi il progetto di legge per la modifica della normativa urbanistica esistente in Abruzzo aveva sollevato vivaci polemiche non solo da parte dei gruppi di opposizione nell'Assemblea regionale abruzzese, ma anche dal Wwf Abruzzo, Italia nostra, l'Ordine degli architetti e ingegneri Abruzzo e Molise ed altre associazioni. Ieri sera il Consiglio regionale aveva accantonato la proposta ed oggi il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri ha spiegato le ragioni della decisione. "Siamo disponibili ad ascoltare i buoni consigli dei partiti d'opposizione sulla legge sulla semplificazione urbanistica - ha detto Sospiri - che, dopo aver espletato tutti i percorsi in commissione ed essere stata legittimamente approvata, oggi è arrivata in Consiglio regionale. Accogliendo con senso di responsabilità una richiesta legittima ricevuta dalle opposizioni, la legge non è stata affatto ritirata, ma abbiamo solo sospeso la discussione generale per consentire alcune audizioni e riportare la legge in aula nella prima seduta utile. La legge approvata in commissione, dopo alcune sedute di approfondimento - ha puntualizzato ancora Sospiri -, non stravolge la legge urbanistica, che peraltro data 1983 ed è gravata da una serie di superfetazioni, tanto che porteremo la nuova norma in Consiglio prima della fine dell'anno. Con la legge odierna di semplificazione ci siamo limitati a poche, ma significative modifiche tese soprattutto ad alleggerire il lavoro dei Comuni, eliminando il peso delle Province, ancora previsto sulla carta, ma di fatto non più cogente anche rispetto alle competenze e ai ruoli delle stesse Province". (segue) (Gru)