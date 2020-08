Molise: Greco (M5s), anche durante la chiusura consiglieri regionali hanno percepito il "rimborso spese mandato" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Greco, poi, evidenzia: "Ciò è facilmente riscontrabile, dato che il nostro amore per la trasparenza ci porta ad aggiornare costantemente l'ammontare delle restituzioni, ovvero di ciò che gli altri gruppi politici intascano e noi rimettiamo al servizio della collettività. Ci auguravamo che un'emergenza sanitaria ed economica senza precedenti avrebbe tirato fuori il meglio dai cittadini e, perché no, dalla politica. Invece, in Molise - conclude il consigliere regionale del M5s -, gli amministratori della cosa pubblica hanno perso un'altra occasione per dimostrare di non essere cittadini di 'serie A'". (Gru)