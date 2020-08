Campania: Borrelli (Verdi), perplessi da stato dei lavori a scuola Sant'Antimo (Na)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il prossimo 31 agosto avrebbero dovuto concludersi i lavori di ristrutturazione e di adeguamento antisismico dell'istituto scolastico Don Milani nel comune di Sant'Antimo ma a quanto sembra la situazione è ancora in alto mare". Lo ha detto il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli che ha aggiunto: "Situazione che ci lascia molto perplessi. In questo momento storico c'è fame ed esigenza di nuovi spazi per poter svolgere le attività scolastiche in tutta sicurezza ed invece di realizzarne di nuovi si tolgono quelli che già ci sono. Questa vicenda ci piace molto poco, è tutto così poco chiaro, tutto così contorto". Quindi ha concluso: "Chiediamo all'ufficio tecnico del comune di Sant'Antimo di far luce su questa questione e far in modo che i lavori siano consegnati in tempi brevi. Abbiamo inoltre inviato una nota all'ufficio scolastico regionale affinché ci sia chiarezza per le famiglie e per la cittadinanza. " (Ren)