Campania: Iannone (Fd'I), indagine su istituto profilattico di Portici conferma inadeguatezza De Luca

- "Poteva mancare il Limone sulla frittura di pesce? Alla discutibile gestione dell'emergenza Covid da parte del governatore De Luca si aggiunge adesso un altro tassello, e di non poco conto visto che è stato perquisito l'istituto zooprofilattico (Izsm) di Portici, che figura tra le strutture a cui la Regione Campania aveva delegato l'esecuzione dei tamponi per la rilevazione del coronavirus". Lo ha dichiarato in una nota il senatore e coordinatore Fd'I campano Antonio Iannone che ha aggiunto: "Il direttore della struttura Antonio Limone, appunto, è stato indagato. Peraltro, l'Istituto era stato già al centro di un'inchiesta giornalistica riguardo i legami con un centro privato di Casalnuovo la Ames, che senza autorizzazione, né bandi, né 'validazioni' scientifiche da parte del Ministero o dei centri di riferimento, era stato artefice del boom dei test. Una vicenda su cui avevo presentato al ministro Speranza un'interrogazione senza però avere alcuna risposta". Iannone ha concluso: "Ora l'indagine della magistratura, che mi auguro possa fare finalmente chiarezza sulla gestione a dir poco opaca da parte della Regione Campania dell'emergenza Covid. E chissà che stavolta la frittura di pesce con tanto di Limone non rimanga sullo stomaco dello stesso De Luca". (Ren)