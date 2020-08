Campania: Gelmini (FI), De Luca deve chiarezza ai cittadini su indagini sanità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il solitamente loquace Vincenzo De Luca sembra aver perso la parola, e ancora non rilascia alcuna dichiarazione in merito all’indagine che sta terremotando la sanità campana". Lo ha dichiarato in una nota il capogruppo alla Camera di Forza Italia Maria Stella Gelmini: "Dopo un top manager della Asl di Napoli, un consigliere regionale del Pd, il presidente della Soresa (la centrale regionale per gli acquisti), e una fedelissima del presidente De Luca, membro dell’Unità di crisi regionale, oggi risulta indagato anche il direttore dell’istituto zooprofilattico (Izsm) di Portici (Napoli). Anche in questo caso, a quanto si apprende, i pm contestano il reato di turbativa d’asta". Gelmini ha proseguito: "Occorre al più presto fare chiarezza su questa vicenda. La Campania merita trasparenza e i suoi cittadini devono sapere come sono stati spesi i soldi dei contribuenti". Quindi ha concluso: "Sarà compito della magistratura accertare eventuali responsabilità penali, ma dal punto di vista politico il governatore della Regione ha il dovere di raccontare la sua verità”. (Ren)