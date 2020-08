Campania: Ciarambino (M5s), politici mettono alla gogna medici stremati dal lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'immagine di un'infermiera stremata che cede alla stanchezza e si accascia su una scrivania all'ospedale di Cremona è diventata, a ragion veduta, il simbolo della professionalità con cui i nostri operatori sanitari hanno lottato per mesi contro l'emergenza sanitaria. A Napoli, invece, un medico provato dall'intenso carico di lavoro che si adagia per qualche minuto appoggiandosi alla parete di un reparto, viene messo alla gogna dal politico di turno a caccia di click". Lo ha dichiarato in una nota il candidato M5s Valeria Ciarambino: "Uno scatto finito nelle mani sbagliate ha finito col condannare un professionista che, come tantissimi medici al servizio dei nostri cittadini, si fa in quattro ogni giorno per sopperire a un'atavica carenza di organico, deve subire anche la condanna di chi è alleato di Vincenzo De Luca, l'unico responsabile del disastro sanità in Campania per colpa del quale medici come quello della foto sono costretti a lavorare in condizioni disumane e con turni massacranti". (segue) (Ren)