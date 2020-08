Campania: Parthenope e Amesci insieme per la valorizzazione del patrimonio culturale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Università Parthenope apre le porte al servizio civile con l’associazione Amesci, l’Ateneo infatti ha stretto una partnership con l’associazione nazionale di promozione sociale e da oggi è accreditato all’albo degli enti di Servizio civile per accogliere operatori volontari che nei prossimi anni saranno selezionati e formati da Amesci. Entro il dieci agosto i giovani tra i 18 ed i 28 anni potranno già partecipare al primo progetto "Università bene comune" che prenderà il via entro la fine del 2020 a Villa Doria D’Angri; coloro che saranno selezionati verranno coinvolti in attività negli ambiti della comunicazione e promozione, tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale, impegnandosi in attività di volontariato che, al contempo, favoriscono l’acquisizione di competenze per i giovani, in vista del loro futuro inserimento in contesti lavorativi.(Ren)