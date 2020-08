Piemonte: il 40° concerto di Ferragosto nella Residenza Reale di Valcasotto a Garessio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Torna anche quest’anno sulle vette alpine del Piemonte il tradizionale appuntamento con il Concerto di Ferragosto. L'evento, giunto alla sua 40^ edizione, per rispettare le misure di sicurezza sanitaria si svolgerà a porte chiuse. Avrà come palcoscenico la cornice della Residenza Reale di Valcasotto a Garessio, che riaprirà al pubblico dopo oltre 10 anni, e la diretta nazionale su Rai Tre (che inizierà alle ore 12.45). Ad ascoltare le melodie scelte per l’occasione dall’Orchestra Bartolomeo Bruni di Cuneo, diretta dal maestro Andrea Oddone, accanto alle istituzioni e alle autorità, ci sarà una rappresentanza degli operatori della sanità che hanno prestato un encomiabile e prezioso servizio durante il periodo dell’emergenza. Oltre che da tutto il Piemonte, arriveranno anche da Lombardia, Veneto, Liguria, Emilia-Romagna e Toscana, le Regioni italiane più colpite dal Coronavirus. Anche l’Orchestra Bruni sarà in formazione ridotta per motivi di sicurezza: solo archi, arpa e percussioni, 31 elementi opportunamente distanziati sul palco. Ospite di questa edizione il tenore Fabio Armiliato. Per ragioni logistiche e di sicurezza il giorno di Ferragosto la Residenza Reale di Valcasotto e l’area del Concerto saranno chiuse al pubblico e raggiungibili solo dagli operatori e dalle persone autorizzate. Il Concerto è organizzato attraverso la cabina di regia composta da Regione Piemonte (che è anche proprietaria della Residenza reale di Valcasotto), Provincia di Cuneo, Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, Camera di commercio di Cuneo e ATL del Cuneese, con la collaborazione del Comune di Garessio e il supporto della Tgr Rai. L’evento vede anche il sostegno della Fondazione CRT. La Reggia riaprirà al pubblico grazie anche al supporto della Compagnia di San Paolo.Nelle ultime due edizioni la diretta su Rai Tre ha riscontrato il 7% di share ed un ascolto medio di 650.000 persone con punte fino a 2 milioni. Il Presidente e il Vicepresidente della Regione Piemonte sottolineano che, mai come quest’anno, il Concerto di Ferragosto avrà un valore simbolico di rinascita. Per la Reggia che lo ospiterà e che tornerà a splendere dopo oltre 10 anni di chiusura. Per le montagne del Piemonte, cuore della sua identità. E per gli operatori sanitari, rimasti mesi in trincea per affrontare l’emergenza. A loro in modo speciale viene dedicata questa 40a. edizione del Concerto di Ferragosto. A porte chiuse purtroppo per l’esigenza di essere prudenti, ma pronti a spalancarle presto per tornare a dire grazie a tutti coloro i quali hanno messo a disposizione la propria vita per proteggere quella altrui. (segue) (Rpi)