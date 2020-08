Campania: Federazione Verdi, ricorso contro liste che copiano nostro simbolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La federazione nazionale dei Verdi, attraverso il suo coordinatore Angelo Bonelli e tutto l'esecutivo nazionale, avvisa che ha dato mandato ai propri legali di presentare presso il Tribunale di Napoli nelle prossime ore un ricorso urgente per annullare la presenza del simbolo Verdi Federalisti imitazione inaccettabile di quello della stessa Federazione dei Verdi". L'annuncio in una nota della compagine politica: "Ricordiamo che già due provvedimenti precedenti dei Tribunali di Napoli e Torino hanno riconosciuto e stabilito che la parola Verdi in qualsiasi competizione elettorale è ad uso esclusivo della Federazione dei verdi, unica riconosciuta dal partito verde europeo che e' il quarto gruppo nel parlamento europeo, e depositaria della parola dei Verdi". E ancora: "Con questa inaccettabile operazione si vuole generare confusione nell'elettorato nel tentativo di guadagnare la credibilitá che i Verdi hanno conquistato in tanti anni di seria militanza e attività sul territorio nazionale". (segue) (Ren)