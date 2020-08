Piemonte: Embraco, Cirio chiede chiarezza a Invitalia, "dica se ha un piano di salvataggio" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Allo stesso tempo il governatore del Piemonte ha chiesto a Whirlpool, che di questa situazione è responsabile avendo trasferito la produzione in un altro Paese, di fare la propria parte potenziando il fondo per la reindustrializzazione, che ha a disposizione in questo momento 9 milioni di euro. Risorse che non ripagheranno del danno, ma che almeno potranno essere un supporto in più per il rilancio dello stabilimento o per dare respiro a centinaia di lavoratori e alle loro famiglie. Anche l’Assessore regionale al Lavoro, Elena Chiorino, ha assicurato la massima attenzione per la vicenda rendendosi disponibile, laddove ve ne fosse bisogno, a fornire tutto il supporto necessario ai lavoratori per quanto riguarda la formazione, garantendo allo stesso tempo il massimo sostegno dell'Assessorato nel seguire tutti i passaggi tecnici necessari per poter garantire il ricorso agli ammortizzatori sociali. (Rpi)