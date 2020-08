Piemonte: il 40° concerto di Ferragosto nella Residenza Reale di Valcasotto a Garessio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il Presidente della Camera di commercio di Cuneo, il fatto che, nell’anno della pandemia, le montagne della Granda restino la sede di un evento che ormai da lustri caratterizza il Ferragosto italiano è un segnale importantissimo e foriero di un po’ di ottimismo, dopo i momenti duri, che tutti abbiamo vissuto. La vitalità della nostra provincia, al di là di ogni retorica, è lì a dimostrare che nessuno intende arrendersi e che vi è la volontà collettiva di reagire e di contribuire a costruire la “nuova normalità”, ciascuno con il proprio impegno e la propria creatività. Il concerto consentirà, grazie alla magia della musica e alla bellezza dell’ambiente in cui si svolgerà l’evento, di trascorrere una giornata serena in vista della ripresa delle attività produttive e di quelle sociali, non ultima delle quali quella scolastica. Il Direttore dell’ATL del Cuneese dichiara come il Concerto di Ferragosto sia l’appuntamento che da 40 anni coniuga musica e ambiente alpino. In questo anno particolare, location dell’evento sarà il Castello di Casotto, uno spazio suggestivo che ben rappresenta, con la sua riapertura, la voglia di rinascita del Piemonte. Una pagina di storia a cielo aperto che si sviluppa tra le Alpi di Cuneo e la vicina Liguria, incastonata in una natura lussureggiante caratterizzata da torri, rocche e castelli che ne punteggiano le alture, dove trionfa una cucina tipica unica, la cucina bianca. Il Direttore dell’Atl aggiunge che grazie all’importante lavoro della RAI ed alla diretta nazionale, il Concerto entrerà nelle case di tutti gli italiani come una pregevole cartolina del Castello e delle Alpi di Cuneo. Il Caporedattore vicario del Tgr Piemonte sottolinea come si tratti di uno degli speciali più importanti nel palinsesto della Tgr, cresciuto in questi anni anche grazie al lavoro e all’attenzione del Centro di Produzione Rai di Torino che ogni anno investe in uomini e mezzi importanti. Le condizioni migliori per celebrare degnamente una giornata dedicata da sempre alla Montagna, che quest’anno si arricchisce di altri significati. Contenuti che hanno trovato l’immediata disponibilità del Direttore della Tgr Rai a confermare l’impegno, nonostante le difficoltà e le limitazioni legate alle procedure imposte dall’emergenza Covid. (Rpi)