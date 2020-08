Campania: Mazzoni, coinvolgere Regioni su riparto Recovery Fund

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il presidente Mattarella va ringraziato perché ribadisce l'importanza del ruolo delle Regioni nella programmazione, per usare presto e bene le risorse previste da Recovery Fund e Just Transition Fund", lo ha dichiarato Erminia Mazzoni, capolista di Campania Libera alle prossime elezioni regionali che ha aggiunto: "Ancora una volta è evidente come, quando si parla di investimenti e di programmazione europea, l'aspetto più importante non sia spendere, ma saper spendere: fare una buona programmazione in termini di progettazione europea vuol dire annullare il divario infrastrutturale tra territori". Quindi ha concluso: "Le Regioni dovranno giocare un ruolo da protagoniste, ma non nell'ottica del solito arrembaggio sui fondi stanziati dalla Ue, quanto piuttosto nell'impegno a programmare. Si riparta dai valori fondanti della nostra Costituzione: sussidiarietà, solidarietà, uguaglianza, per raggiungere la vera coesione territoriale di cui il nostro Mezzogiorno ha urgente bisogno". (Ren)