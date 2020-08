Piemonte: Regione, quasi 6 milioni per il terzo settore (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’assessore ha poi evidenziato di aver voluto incrementare gli obiettivi generali a cui i progetti debbono tendere: accanto al contrasto alla povertà e alla riduzione delle ineguaglianze, ha voluto fossero inseriti, tra gli altri, la promozione di un’agricoltura sostenibile, il perseguimento della salute e del benessere universale e dell’educazione qualitativa, equa ed inclusiva, per contrastare la povertà educativa. Lo schema di riparto prevede l’assegnazione del 55% delle risorse alle organizzazioni di volontariato, del 40% alle associazioni di promozione sociale e del 5% alle fondazioni non bancarie. L’assessore regionale ha confermato che il mondo dell’associazionismo è una risorsa imprescindibile e preziosissima per il Piemonte, proprio perché rivolge la sua azione verso le fasce più vulnerabili della popolazione, e riconosciuto che il Terzo Settore è la sentinella che spesso fornisce la risposta immediata ai bisogni concreti e urgenti delle persone. Nei suoi confronti l’Istituzione, oltre a sentire il dovere di tributare un doveroso plauso, deve garantire un sostegno fattivo e reale. (Rpi)