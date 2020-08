Campania: Ciarambino (M5s), solo grazie a noi passa legge omotransfobia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi abbiamo sventato dei tentativi indecenti di ostruzionismo a un testo che avrebbe dovuto vedere invece tutti uniti. Parliamo di una legge che non c'era in Campania, ma che oggi c'è, contro la violenza omotransfobica a tutela delle persone Lgbt che sono vittime di violenza". Lo ha dichiarato in una nota il capogruppo regionale M5s Valeria Ciarambino: "Una legge che contiene un testo del Movimento 5 stelle grazie al quale ci saranno rifugi arcobaleno in Regione Campania dove poter accogliere vittime Lgbt di violenza, sportelli arcobaleno che potranno essere un punto di ascolto importante per le vittime di violenza. Si sanciscono, inoltre, dei principi fondamentali in base ai quali nessuna forma di violenza messa in atto in virtù dell'orientamento sessuale dei nostri cittadini sarà più ammissibile in Campania". Ciarambino ha concluso: "E' una legge di civiltà frutto di un lavoro condiviso e io vado fierissima del contributo che abbiamo dato. Un modo straordinario per concludere questa legislatura".(Ren)