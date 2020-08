Campania: Coldiretti, Psr giovani, ora risorse per finanziare chi è rimasto fuori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Soprattutto - ha sottolineato Masiello - in un periodo così difficile non ci possiamo permettere di deludere le aspettative di centinaia di ragazzi pronti a mettersi in gioco. Un giovane che decide di fare l’imprenditore agricolo non cerca lavoro, ma crea lavoro, per sé e per altri come lui”. “Continueremo a sostenere – ha aggiunto il direttore Loffreda – la posizione assunta sulla proposta dei presidenti Petracca e Picarone, che rappresenta un’occasione importante per rimettere sui binari giusti una vicenda che ha vissuto troppi intoppi e rallentamenti. Possiamo correggere il tiro e restituire speranza, combattendo la delusione e lo scoramento in un passaggio storico così complesso. Abbiamo sempre sostenuto che a guidare le scelte e le procedure debbano essere i reali bisogni delle imprese che devono confrontarsi con un mercato dinamico, che ha bisogno di forze fresche. Dobbiamo rafforzare questa svolta epocale in agricoltura e accompagnare la crescita di tutto il sistema economico regionale”. (Ren)