Coronavirus: Fials Salerno, continua la battaglia per Ruggi d'Aragona e centri convenzionati

- La Fials Salerno ha fatto sapere che "continua a condurre una battaglia sul fronte dell'emergenza Coronavirus". Due le proposte portate avanti dal sindacato: "riattivare un servizio di dermatologia presso l'ospedale di Salerno e confermare l'assistenza ai centri convenzionati anche per i prossimi mesi". I dettagli saranno resi noti in una conferenza stampa giovedì alle ore 11 presso l'aula "Trotula de Ruggiero" del plesso amministrativo dell'ospedale di Salerno "San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona" (Via San Leonardo). Prenderanno parte i vertici della Fials salernitana. (Ren)