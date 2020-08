Piemonte: Embraco, Cirio chiede chiarezza a Invitalia, "dica se ha un piano di salvataggio"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Incontro sul caso Embraco, oggi, in Prefettura a Torino. Presenti il sottosegretario allo Sviluppo economico, Alessandra Todde, il governatore del Piemonte, Alberto Cirio, la sindaca di Torino, Chiara Appendino, i sindaci dei Comuni della zona di Chieri, le organizzazioni sindacali, il curatore fallimentare, Whirlpool e Invitalia. Cirio ha sottolineato che segue la vicenda di Embraco ormai da due anni ed è inammissibile che solo oggi, per la prima volta, si siano trovati seduti alla stesso tavolo in modo chiaro tutti i soggetti toccati da questa situazione. Cirio ha spiegato di comprendere perfettamente la frustrazione e la rabbia dei lavoratori, che si sentono presi in giro dall’azienda ma anche dalle istituzioni. Per questo crede che sia fondamentale scoprire le carte in modo chiaro. Ha chiesto quindi a Invitalia una data certa a settembre per indicare se esiste un piano di salvataggio possibile. Ma nel caso questo non ci fosse, il governatore ha rivendicato la necessità di saperlo e il bisogno di verità, perché si deve essere coscienti delle 400 famiglie che avranno bisogno di aiuto. La Regione, ha assicurato Cirio, non lascerà solo nessuno, ma chiede al Governo di fare lo stesso attivando immediatamente tutti gli ammortizzatori sociali possibili e sollecitando Invitalia ad assumere una posizione chiara. (segue) (Rpi)