Piemonte: il 40° concerto di Ferragosto nella Residenza Reale di Valcasotto a Garessio (2)

- Il Presidente della Provincia di Cuneo dichiara di essere molto contento che anche quest’anno il Concerto di Ferragosto si tenga nella provincia di Cuneo e, in particolare, al Castello di Valcasotto, una delle location più caratteristiche del territorio che ben si adatta all’evento, aggiungendo che sarà una preziosa occasione di valorizzazione turistica della Granda e soprattutto un momento culturale e di riflessione, in omaggio a tutti gli operatori sanitari che anche in Piemonte si sono spesi in prima persona durante l’emergenza. Il Sindaco di Garessio evidenzia che il Castello reale di Casotto, uno dei più belli del Piemonte, è rimasto chiuso per 12 anni e riaprirà al pubblico subito dopo aver ospitato il suggestivo Concerto di Ferragosto. Un segno importante per l’offerta turistica e culturale del Piemonte dopo i mesi difficili dell’emergenza Covid. Da sempre il Concerto ha visto la partecipazione di decine di migliaia di persone. Quest’anno le misure sanitarie e di sicurezza non lo rendono possibile, ma il Sindaco rivolge fin d’ora l’invito a visitare il Castello a partire dal 17 agosto. Il Presidente della Fondazione CRC sottolinea che quest’anno è stato necessario uno sforzo comune per mantenere viva la tradizione del Concerto di Ferragosto e che la Fondazione CRC è stata tra i principali sostenitori e che ha creduto più di ogni altro nella possibilità di realizzare l'evento nonostante le difficoltà. Con la certezza che, anche a distanza, le note dell’Orchestra Bruni riusciranno a emozionare i tanti spettatori che seguiranno il concerto in TV dall’Italia e dall’estero. La diretta RAI non solo consentirà a tante persone di seguire l’evento, ma offrirà l’opportunità di rilanciare il turismo in Piemonte, facendo conoscere le bellezze naturalistiche della provincia di Cuneo. Il Presidente della Fondazione CRT conferma il proprio sostegno al Concerto di Ferragosto, che quest’anno riveste un significato doppiamente speciale per il territorio, perché rafforza il senso di comunità ed è dedicato in modo particolare a coloro che si sono impegnati con dedizione e sacrificio per il bene comune durante l’emergenza sanitaria. (segue) (Rpi)