Campania: Rivellini (Fd'I), presentato esposto su Oss a Corte conti e Procura

- "Il sistema De Luca è scoppiato e il silenzio che copriva tutte le malefatte del governatore non esiste più . Ho presentato un esposto alla Corte dei Conti e alla procura per presunte irregolarità nella contrattualizzazione di Oss". Lo ha detto il candidato Fd'I Enzo Rivellini: "La vicenda è questa: in piena pandemia sono stati invitati Oss a iscriversi a un albo, senza graduatorie e meritocrazia, per aiutare anche nelle Rsa la nostra sanità. Era previsto un rimborso spese anche perché si paventava l'arrivo di Oss da fuori regione e si garantiva il rimborso di vitto e alloggio. 500 di questi, Campania e forse già individuati, sono stati mandati a lavorare mezza giornata nelle Rsa con un "rimborso" di 100/120 euro al giorno incassando a fine mese circa 3mila euro". Rivellini ha aggiunto: "Questi volontari (o forse è meglio definire "fortunati") hanno ricevuto incarichi a scapito di migliaia di Oss della nostra regione disoccupati e costretti ad andare al nord per un minimo stipendio. Desidero fare politica e vincere sul piano politico ma queste denunce sono doverose, quando la comunità campana si rivolge a noi per il riconoscimento dei loro diritti non possiamo girarci dall'altra parte". (segue) (Ren)