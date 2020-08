Campania: Federazione Verdi, ricorso contro liste che copiano nostro simbolo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ma non basta: "I medesimi provvedimenti dei Tribunali hanno comprovato la esclusione di chi ha utilizzato indebitamente la parola Verdi dalle stesse competizioni.La Federazione Nazionale dei Verdi ha dato mandato ai suoi avvocati di richiedere un rigoroso risarcimento danni in sede civile verso chi intende utilizzare impropriamente la parola 'Verdi'. Il nostro simbolo sarà presente alle prossime competizioni elettorali regionali e comunali ivi compresa la Campania come era presente alle ultime elezioni europee e anche alle precedenti elezioni regionali della Campania che hanno portato all'elezione di un consigliere regionale dei Verdi". Quindi la conclusione: "Invitiamo tutti a considerare che ci troviamo di fronte ad un tentativo inaccettabile di imitazione del simbolo dei Verdi. La nostra iniziativa legale sarà durissima anche perché chi sta tentando in queste ore l'uso improprio della parola Verdi, ovvero del nostro simbolo, e' ben consapevole, dei provvedimenti dei Tribunali della Repubblica italiana". (Ren)