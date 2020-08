Piemonte: Regione, quasi 6 milioni per il terzo settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina, a Torino, l’assessore al Welfare della Regione Piemonte, Chiara Caucino, ha incontrato i rappresentanti regionali del Terzo Settore per confrontarsi con loro sui criteri di riparto dei fondi nazionali. Ad oggi, per il 2020 sono previsti quasi 6 milioni di euro complessivi, di cui oltre 1,9 accertati e circa 3,9 in attesa di approvazione definitiva con apposito decreto di assegnazione. L’assessore ha dichiarato che il dialogo è stato cordiale ed improntato alla massima collaborazione e che vi è la volontà delle parti di individuare le soluzioni migliori che possano contemperare le esigenze di tutti. Ha inoltre aggiunto di aver voluto preliminarmente porgere un sentito ringraziamento per il fondamentale contributo che le organizzazioni del Terzo Settore hanno offerto nel periodo più critico della pandemia, tramite la loro vicinanza alla popolazione, soprattutto a quella più fragile; si pensi, ad esempio, all’ascolto, al soccorso alimentare e farmaceutico, all’assistenza agli ammalati, ai senza dimora, ai disabili. (segue) (Rpi)