Salerno: Cammarano e Petrosino (M5s), Carpentieri si dimetta da sindaco di Sant'Egidio Monte Albino

- "Un mese fa abbiamo lanciato la campagna liste pulite, a poco meno di un mese, però, ci troviamo di fronte ad un caso eclatante. Il sindaco di Sant'Egidio Monte Albino (Sa) Nunzio Carpentieri, con un escamotage già utilizzato in passato, per non decadere da sindaco e, in contemporanea, candidarsi al consiglio regionale". Lo ha dichiarato il consigliere regionale del Movimento 5 stelle in Campania Michele Cammarano. "Utilizza come stratagemma - ha spiegato Cammarano - il trucco di un 'contenzioso per contributi non versati' per creare una controversia tra lui, la giunta comunale e il suo comune in modo che si possa candidare al consiglio regionale, senza però dimettersi. Chiedo ai vertici Caldoro e Cirielli, che si spacciano per paladini della giustizia, di far rispettare la legge imposta dallo stesso Caldoro, che prevede le dimissioni da sindaco per chi decide di candidarsi al consiglio regionale". (segue) (Ren)