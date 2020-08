Napoli: De Magistris, ripartiamo dallo sport, intesa con Fin e Ministero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Firmeremo nei prossimi giorni un protocollo d'intesa con la federazione italiana nuoto e il Ministero dello Sport per finanziare la manutenzione e la riqualificazione di tre importanti piscine della nostra città". Lo ha scritto su facebook il sindaco di Napoli Luigi de Magistris: "Piscina Nestore a chiaiano, per un totale di 340mila euro, piscina Bulgarelli via Monfalcone a Poggioreale, per un totale di 1,3 milioni di euro, piscina Galante a Scampia, per due milioni di euro". De Magistris ha aggiunto: "Non solo, metteremo in sicurezza e valorizzeremo anche altre aree dedicate alle attività sportive sempre insieme al Ministero dello Sport: il campo esterno del polifunzionale annesso alla scuola Vittorino da Feltre, nel quartiere San Giovanni (€ 231.080,48), rRifacimento dell'impianto igienico sanitario ed elettrico dello "Stadio Landieri" a Scampia (€ 301.775,72), realizzazione di un campo di padel nel parco "Corto Maltese" a Scampia (€ 54.890,00). In queste calde giornate di agosto noi non ci fermiamo". (Ren)