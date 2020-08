Campania: Iovino (M5s), sistema De Luca si sgretola, commissariare Asl Na1 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Iovino ha aggiunto: "Il governatore cominci intanto a dare un segnale di dignità, facendo subito fuori dalle sue innumerevoli liste il consigliere regionale, non a caso salernitano, Luca Cascone, che senza titoli si permette di trattare forniture in nome e per conto della Regione". Infine Iovino ha annunciato una richiesta al ministro Lamorgese "perché proceda al commissariamento dell'Asl Napoli 1. Da mesi sulla scrivania del ministro degli Interni c'è la relazione della commissione d'accesso che ha evidenziato fatti gravissimi sulla gestione dell'azienda sanitaria napoletana. Ora che nell'ultima inchiesta figura anche il direttore generale Verdoliva, non si perda altro tempo. Ne va del diritto all'assistenza dei cittadini della Campania". (Ren)