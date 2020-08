Campania: Angrisani (M5s), inquirenti facciano luce su appalti e ruolo consigliere Cascone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'inchiesta sugli appalti per gli ospedali Covid ha finalmente aperto uno spiraglio di trasparenza sulla gestione della sanità da parte del governatore De Luca. Gli inquirenti devono far luce sul ruolo del consigliere regionale uscente Luca Cascone sugli appalti durante il periodo di emergenza". Lo ha dichiarato in una nota il senatore M5s Luisa Angrisani: "Le indagini sui tre ospedali Covid che avevamo già evidenziato come uno spreco sorto alla fine dell'emergenza, coinvolge il direttore dell'Asl Napoli 1, il direttore della centrale regionale appalti della sanità campana, il consigliere regionale Cascone e la dirigente dell'ufficio di gabinetto del governatore". Angrisani ha concluso: "Chiediamo pertanto che le indagini vadano avanti in modo celere e che presto si individuino eventuali responsabilità. La sanità campana ha bisogno di investimenti chiari e trasparenti e soprattutto, lontani da inchieste giudiziarie. Solo così la politica potrà recuperare quella credibilità di cui ha bisogno". (Ren)