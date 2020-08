Spettacoli: giovedì Simona Bencini e Mario Rosini Quintet all'Arena Spartacus Festival

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Simona Bencini, front woman dei Dirotta su Cuba e Mario Rosini, voce e pianista jazz (con un secondo posto al Festival di Sanremo nel 2004 e la collaborazione a due dischi di Pino Daniele) rileggono il repertorio del genio contemporaneo Stevie Wonder. Appuntamento giovedì 6 agosto all'Arena Spartacus Festival di Santa Maria Capua Vetere (Ce). Sul palco, a partire dalle 21.30, anche un ospite d'eccezione come Daniele Scannapieco al sax (che ha suonato anche con Mario Biondi e Dee Dee Bridgewater). Completano la band, Giuseppe Venezia al contrabbasso e Elio Coppola alla batteria. Il risultato di questo viaggio è un'elaborazione in chiave jazz del repertorio di Wonder. (Ren)