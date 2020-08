Cultura: "Restate a Napoli", parte il programma di Piazza Plebiscito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parte il 9 agosto la grande manifestazione che si terrà in piena estate nel luogo simbolo della città: piazza del Plebiscito. Il progetto è stato fortemente voluto dall'assessore alla cultura e al turismo Eleonora de Majo che ha promosso una grande manifestazione che si terrà in piena estate in un luogo simbolo di Napoli, accogliendo così la proposta di Mario Esposito e Nando Mormone. L'iniziativa è stata costruita di concerto con la Regione Campania e si inserisce all'interno dell'itinerario turistico e culturale da Napoli a Pompei a valere sulla misura Poc 2014-2020, azione 1. "La scelta di Piazza Plebiscito - hanno fatto sapere gli organizzatori - è motivata dalla necessità di conciliare il rispetto delle misure anti-contagio con la volontà di offrire alla città un grande teatro pubblico, gratuito nella piazza più grande e significativa della città. La rassegna rappresenta un'occasione di riapertura all'arte e allo spettacolo dal vivo dopo lunghi mesi di sofferenza dell'intero comparto. Teatro, musica, comicità, danza: con Restate a Napoli, in programma dal 9 al 16 agosto in Piazza del Plebiscito, tantissimi artisti di caratura nazionale e internazionale. Un evento pensato per riportare le persone a teatro dopo le chiusure avvenute durante il lockdown. I posti a sedere per il pubblico si prenotano mediante un sistema online. L'obiettivo è restituire vita allo spettacolo dal vivo, offrendo agli artisti e al pubblico di cittadini e visitatori, la possibilità respirare 'arte' in totale sicurezza". Una rassegna di 24 spettacoli, suddivisi in 3 show al giorno per 8 giorni: uno spettacolo pomeridiano, uno al tramonto ed uno serale, con appuntamenti dalle ore 19 alle ore 24. Le serate saranno condotte da Lello Arena e Fatima Trotta insieme a Maria Bolignano mentre gli eventi pomeridiani saranno presentati da Francesco Mastandrea che sarà ogni giorno affiancato da una presentatrice emergente. (segue) (Ren)