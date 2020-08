Imprese: Cdp sostiene la crescita di Irem con finanziamento da 5 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Irem, azienda siciliana attiva nel settore dell’impiantistica industriale, ha finalizzato un contratto di finanziamento di complessivi cinque milioni di euro con Cassa depositi e prestiti. Stando al relativo comunicato stampa, il finanziamento ha una durata di 36 mesi ed è destinato al sostegno di fabbisogni finanziari di capitale circolante derivanti dalla fase pandemica e strumentali per il completamento di investimenti finalizzati alla crescita del Gruppo. “Irem rappresenta un esempio concreto delle virtuose imprese italiane che Cdp intende accompagnare nei percorsi di crescita anche in ambito internazionale: una storica realtà italiana che, partita dalla Sicilia, grazie alla giusta combinazione tra i soci fondatori e un management esterno di spessore, ha saputo costruirsi un posizionamento competitivo e una brand reputation globale, accreditandosi come main contractor nei confronti dei principali gruppi internazionali per la realizzazione, gestione e manutenzione dei più complessi impianti nei settori energy e oil & gas”, ha commentato Nunzio Tartaglia, responsabile della divisione Cdp Imprese. "Esprimiamo soddisfazione per la fiducia espressa da Cdp nei nostri confronti, che ha riconosciuto la solidità della nostra realtà e dei progetti in corso: spero che questa operazione sia solo il primo passo per costruire una collaborazione duratura, affinché nel prossimo futuro possa sostenere Irem nel suo percorso di crescita che prevede ulteriori investimenti e sforzi economici per consolidare il modello di business, rafforzare la value position sul mercato estero senza tuttavia trascurare quello domestico”, ha aggiunto Giovanni Musso, amministratore delegato e managing director di Irem. (Com)