- Il sindaco di Napoli Luigi de Magistris ha fatto deporre stamani fasci di fiori per ricordare due tragici episodi accaduti il 4 Agosto. Il primo a Santa Chiara per ricordare il drammatico bombardamento del 1943 che devastò il Monastero distruggendo i suoi affreschi e altre opere d'arte e il secondo in Piazza Mercato in ricordo dell'uccisione nel 2009 della guardia giurata Gaetano Montanino.(Ren)