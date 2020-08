Piemonte: crisi Elcograf di Borgaro Torinese, per i sindacati impiegati 30 per cento dei lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’assessore al Lavoro della Regione Piemonte ha risposto oggi in Consiglio all’interrogazione presentata dal M5S sulla crisi alla Elcograf di Borgaro Torinese (Torino). Dopo l’acquisizione dell’ex Canale, è stato concordato con le organizzazioni sindacali un piano di risanamento sottoscritto a inizio gennaio 2019, accompagnato da cassa integrazione straordinaria e prepensionamento della durata di 24 mesi a decorrere dal 30 gennaio 2019. È questa la prima parte della risposta fornita al quesito, che chiedeva quali iniziative s’intendano intraprendere per garantire gli stessi diritti degli altri lavoratori degli stabilimenti Veneto/Lombardi e quali iniziative di rilancio siano state intraprese dall’azienda per la struttura produttiva piemontese, che vanta una storia centenaria nel settore iniziando come azienda familiare per giungere a gruppo di dimensione europeo. La Regione Piemonte ha seguito l’evolversi della situazione convocando più incontri, anche grazie alle sollecitazioni delle organizzazioni sindacali – ha spiegato l’assessore – per valutare ogni azione utile. L’azienda ha sottolineato la situazione di grave crisi del settore e il venir meno di importanti commesse. Sul fronte prepensionamenti si registra una discordanza tra le stime aziendali, che hanno individuato una platea oscillante tra le 17 e le 23 unità, mentre per quelle sindacali sono 40. I vertici aziendali hanno inoltre dichiarato di impiegare attualmente il 53% della forza lavoro, mentre per le organizzazioni sindacali si arriva a mala pena al 30%. (segue) (Rpi)