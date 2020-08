Campania: De Luca, occorre sforzo per creare condizioni rilancio del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In questi mesi siamo stati l’unica Regione d’Italia che, insieme al grande sforzo messo in campo per fermare l’epidemia, ha varato un piano economico e sociale per contrastare gli effetti della crisi sanitaria". Lo ha scritto sui social il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca: "Abbiamo aiutato le piccole imprese, i professionisti, i lavoratori stagionali, i settori maggiormente colpiti dal blocco delle attività e poi 230mila pensionati al minimo, a cui per due mesi abbiamo portato l’assegno a mille euro". De Luca ha concluso: "Adesso occorre un ulteriore sforzo per creare le condizioni del rilancio economico dell’Italia. Il governo non deve perdere tempo: sfrutti fino in fondo il sostegno finanziario offerto dall’Europa. Noi rimarremo concentrati con un obiettivo fondamentale: creare lavoro per i nostri giovani". (Ren)